Pierpaolo Pretelli tornerà in TV in un nuovo programma? L’indiscrezione

(Di domenica 23 luglio 2023)verso unin Rai? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezionebrilla sempre di più con nuovi ed ambiziosi progetti. Questa estate l’ex gieffino ed ex velino sta girando l’Italia con la sua console dove sta prendendo parte a numerosi eventi in qualità di deejay.negli anni è riuscito con determinazione a costruirsi una brillante carriera, ad oggi è uno dei volti più amati nel mondo della televisione. Versatile e vulcanico, l’ex gieffino Leggi anche —> Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha una nuova fiamma? L’esilarante replica L’ex gieffino verso una nuova avventura televisiva: il successo non si arresta Secondo Dagospia,potrebbe tornare in televisione con una nuova avventura? ...

Uno di questi èche nell'ultimo biennio ha provato a farsi via via strada nel fatato mondo della tv . Secondo quanto riferito da Dagospia, a breve lo si ritroverà in un noto show ...Fotogallery - Addio ad Andrea Purgatori, giornalista dai tanti talenti Ultimo Aggiornamento 21/07/23 Colpo alla testa durante la partita del cuore,in pronto soccorso: 'Solo una ...TI POTREBBE INTERESSARE Fotogallery - Addio ad Andrea Purgatori, giornalista dai tanti talenti Ultimo Aggiornamento 21/07/23 Colpo alla testa durante la partita del cuore,in ...

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sui social: "Sono al pronto soccorso, ma..." ComingSoon.it

Un retroscena raccolto da Dagospia svela che Pierpaolo Pretelli potrebbe tornare in Rai in un noto programma televisivo ...Si mormora che l'ex velino lo si vedrà nella prossima stagione in una nota trasmissione Rai: retroscena e ipotesi ...