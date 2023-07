“Pier Silvio Berlusconi ha sbagliato” GF Vip | polemica sul nome imposto da Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023) Una cosa è certa, la nuova edizione del GF Vip 8 sarà una cosa del tutto nuova. L’ufficialità di una mini rivoluzione era stata data dadurante la presentazione dei palinsesti nelle settimane scorse. “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale”, aveva detto. >Schianto devastante sulla strada statale, due morti e traffico in tilt: polizia e vigili del fuoco al lavoro per ore E ancora: “Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: ...