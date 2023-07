Pier Silvio Berlusconi | dietro front su Barbara d’Urso | rinnovo e prima serata per lei

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 23 luglio 2023) In casa Mediaset continuano ad arrivare colpi di scena e l’ultimo vede protagonista ancora una volta. Eravamo rimasti all’addio a Pomeriggio Cinque e al conseguente botta e risposta tra la conduttrice e. Un rapporto, quindi, che sembrava insanabile, eppure il presidente dell’emittente aveva aperto comunque le porte per una trattativa con lei in vista di un presuntodel contratto. In queste ore i contatti si sarebbero intensificati tra le parti e sarebbe emerso un nuovo ruolo per lei.: nuovi contatti conIn attesa di conferme dai diretti interessati, una voce sta facendo certamente il giro del web. Quella che sembrava ...