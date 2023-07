Picnic rinfrescanti tra le montagne irpine e la solita inciviltà Foto

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ennesima domenica con le temperature proibitive, hanno spinto tantissime famiglie e gruppi di amici a trascorrere qualche ora nei luoghi all’aperto dell’Irpinia, soprattutto quelle zone montane dove trovare un pò di refrigerio contro il caldo alle stelle. Dall’Altopiano di Verteglia, ai monti del Terminio fino al Partenio, l’assalto alle aree attrezzate è stata occasione per trascorrere del tempo all’aria aperte tra le bellezze del territorio, ma anche per gustare del buon cibo a suon di grigliate e tanto altro portato da casa già preparato. Non mancano, però, i soliti incivili che dopo essersi goduti la giornata hanno pensato bene di non riportarsi indietro i rifiuti del proprio. Una cattiva abitudine purtroppo diffusa, in questo caso testimoniata da un utente specificatamente per la zona di Campo Maggiore, tra Mercogliano e ...

