Piano Transizione 5 0 | il Governo anticipa le principali novità

(Di domenica 23 luglio 2023) Il5.0 manterrà la conformazione delle misure precedenti e aggiungerà nuovi incentivi, soprattutto per quanto riguarda l’innovazione tecnologica. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Stiamo lavorando a misure semplici, automatiche, non selettive, cioè senza differenziazioni per settore di attività economica, dimensione, forma giuridica, collocazione territoriale. Queste sono le caratteristiche che finora hanno garantito il successo dele che noi vogliamo rafforzare”. Tre gli aspettidel nuovo: intensità delle misure di sostegno; ampliamento degli obiettivi; certezza delle agevolazioni. Proprio sulla certezza dei contributi Urso spende qualche parola in più. “Troppo spesso le imprese si sono poi viste contestare in sede di ...