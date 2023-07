Pfas | chi ha bloccato lo studio sui tumori? Le domande aperte sull’intervento politico dopo la denuncia del medico Iss al processo

(Di domenica 23 luglio 2023) “Tutto era pronto, poi non se ne fece nulla…”. Chi ha deciso, nel 2018, di non far svolgere loepidemiologico sulla popolazione interessata all’inquinamento da, le sostanze perfluoroalchiliche prodotte dalla Miteni di Trissino che per alcuni decenni hanno inquinato la falda di tre province del Veneto? La domanda aleggerà fino alla fine delper disastro ambientale in corso davanti alla Corte d’Assise di Vicenza,l’accusa choc di Pietro Comba, responsabile del Dipartimento di Epidemiologia ambientale dell’Istituto superiore di sanità nonché consulente dell’accusa. Comba, sentito in aula come testimone, rispondendo alledel pm Hans Roderich Blattner e dell’avvocato di parte civile Matteo Ceruti ha detto che i medici e i tecnici erano pronti ad avviare l’indagine per ...

Oggi sappiamo che il loro uso prolungato produce accumuli dinell'ambiente. I rischi per la ... tendenza guidata daè maggiormente orientato al consumatore. Diamo priorità anche a una buona ...... costituitasi parte civile nell'ambito del processo per l'inquinamento dache ha colpito le ... invece, un risultato possibile, anche se non assicurato daha dato luogo al disastro, così come ...Nel contempo, gli interventi di blocco del flusso inquinante rappresenterebbero, invece, un risultato possibile, anche se non assicurato daha dato luogo al disastro, così come sarebbe stato ...

Pfas, chi ha bloccato lo studio sui tumori Le domande aperte sull’intervento politico dopo la denuncia… Il Fatto Quotidiano

Il Guardian rivela che la Commissione UE starebbe per abbandonare il piano di vietare Pfas e altre sostanze chimiche pericolose ...L’ex consulente della Miteni decide sulla sicurezza alimentare. Proseguendo la pratica molto comune in Europa per cui i tecnici passano dalle aziende ...