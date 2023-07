Perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata

(Di domenica 23 luglio 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 03.40 a Monte San Savino lungo la SS 73 per un’auto uscita di strada e finita,. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 44 anni. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Cortona. Sono intervenuti: l’ ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino ed i Vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

