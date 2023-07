Perde il controllo del suo motociclo | morto 26enne nel Bolognese

Ancora da accertare le cause della perdita didel mezzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo, sono intervenuti gli agenti della Polizia ...... tant'è che quando arriva Verona che non parla di, lotta, oppressione o società, ma d'... la forza dei timbri elettrici, carichi, estremi siin uno stadio, anche nei settori dove si ...Un motociclista di 71 anni , di Ascoli Piceno, stava scendendo verso valle quando, per cause ancora da chiarire, ha perso ildel mezzo: dopo essere entrato in contatto con un'auto che ...

Perde il controllo dello scooter sulla Salaria e finisce sull'asfalto: morto un uomo RomaToday

Incidente mortale, la scorsa notte, a Imola, nel Bolognese. A perdere la vita - a quanto si è appreso - un giovane di 26 anni originario di Como e residente nella città romagnola. Intorno alle 23. (AN ...Una donna di 70 anni ha perso il controllo della sua Volkswagen Touran a Cerasolo a causa di un malore. Ha accidentalmente premuto l’acceleratore, travolgendo le transenne del mercato e investendo una ...