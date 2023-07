Perché Pechino deve spiegare la nuova legge anti-spionaggio alle aziende

Leggi su formiche

(Di domenica 23 luglio 2023) Venerdì il ministero del Commercio cinese ha incontrato i rappresentdei principali partner commerciali per informarli della, entrata in vigore a inizio mese. Il provvedimento vieta il trasferimento di qualsiasi informazione relativa alla sicurezza e agli interessi nazionali, senza definire tali termini, e amplia la definizione diper includere i cyberattacchi contro gli organi dello Stato o le infrastrutture critiche. I funzionari del ministero, guidati dal viceministro Chen Chunjiang, hanno incontrato le camere di commercio statunitensi, europee, giapponesi e sudcoreane, oltre a 30straniere. “È positivo” che il ministro “stia prendendo provvedimenti per chiarire le norme e i regolamenti in questi settori, ...