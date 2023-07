Perché è stata squalificata Sara Franceschi ai Mondiali di nuoto? La spiegazione

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)nella semifinale dei 200 misti ai2023 di, incominciati oggi a Fukuoka (Giappone). L’azzurra aveva chiuso la propria serie al quinto posto con il tempo di 2:10.05, ma poi la giuria ha decretato che la prova della nostra portacolori non fosse valida al pari di quelle portate a termine dalla statunitense Kaylee Mckeown e della britannica Katie Shanahan. Va annotato che si staccava il biglietto per l’atto conclusivo con il crono di 2:10.62 siglato dall’israeliana Anastasia Gorbenko, dunqueavrebbe festeggiato la qualificazione alla finale se non fosse. Il motivo è da ricercare in un aspetto tecnico della nuotata della 24enne livornese, ...