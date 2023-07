Per chi ama scavare nelle storie dimenticate del nostro passato nazionale

Il tutto, snellendo le procedure ed eliminando burocrazie e veti che finisconoannichilire gli sforzi diancora vuole investire. "C'è il problema del coinvolgimento delle società sportive ...La disponibilità dell'archivio dell'Eni, da anni aperto e consultabile persino online, ha rappresentato un elemento di trasparenza assolutavolesse ricostruire in termini generali la vita del ...Bisogna trovare equilibri, compromessi ,armonizzare la convivenza nell'Unione Europea. Leggi Anche dal blog di Ferdinando Boero L'Italia in Ue difendesfrutta la natura: col tempo sarà ...

Iperidrosi, una nuova terapia per chi suda troppo la Repubblica

Nel gruppo per la tournée negli States oltre ai colpi da vetrina come Pulisic tanti giovani pronti a ritagliarsi la scena e conquistare Pioli. Dal portiere della foto con Tatarusanu al gigante cresciu ...Due esposizioni a Palazzo dei Diamanti e una al Castello Estense ideate da Vittorio Sgarbi Tre mostre per capire da che parte sta (o stava) la modernità. Ferrara con le (due) rassegne a Palazzo dei Di ...