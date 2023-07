Pentathlon Moderno | azzurri in ritiro a Sestriere per preparare i Mondiali | i convocati

(Di domenica 23 luglio 2023) La Nazionale senior diè già al lavoro dopo i due ori conquistati ai recenti Giochi Europei di Cracovia. Dieci atleti sono infatti in raduno a, in provincia di Torino, perin programma a Bath, in Inghilterra, a fine agosto. La Nazionale alloggia presso l’Hotel Du Col e si concentrerà prevalentemente sulle prove atletiche, con focus sulla scherma grazie alla presenza di 17 sparring partners della Nazionale giovanile, e poi sull’equitazione. Di seguito l’elenco degli atleti: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Alice Sotero ...

Con la qualificazione del surf l'Italia Team per le Olimpiadi di Parigi sale a 19 qualificati in 8 sport: oltre al surf anche tiro a volo, ginnastica ritmica, tiro a segno,(3 pass ...Impossibile fare meglio neldove l'Italia ha vinto sia nelle gare maschili che in quelle femminili con Giorgio Malan e Alice Sotero. Non ha tradito neppure la scherma. A Cracovia ...Le carte individuali conquistate sono state quelle di Alice Sotero e Giorgio Malan nel, e quelle dei pugili Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Irma Testa (...

Giorgio Malan, Re italiano del pentathlon: A Parigi 2024 per ... Sport Fanpage

Giorgio Malan si è preso l’oro nel pentathlon moderno agli European Games 2023 e ha staccato il pass per le Olimpiadi 2024: a Fanpage ...Prosegue l'inchiesta della polizia sulla violenza sessuale subìta da una 15enne il 13 luglio scorso. Il 22enne, oggi allontanato dal circolo, era già finito nel mirino a Civitavecchia e a Bracciano ...