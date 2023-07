Pensioni | ecco cosa cambia negli assegni di agosto

Il 2023 ha visto un incremento delleminime del 6,4% per gli over 75 e dell'1,5% per gli altri pensionati, spinto dalla legge di Bilancio 2022. Tuttavia, questi aumenti sono temporanei e non ...22 Luglio 2023 Come ogni settimanai fatti più importanti dei giorni passati Governo e giustizia, per Meloni il concorso esterno ...una marea di miliardi da utilizzare per stipendi ee ...... caratterizzato da crisi interne e malcontento della popolazione dopo la riforma delle, che ha innescato lunghi mesi di proteste . Macron ha deciso di mantenere Borne al timone del ...

Pensioni, sorpresa ad agosto: conguagli e rivalutazione, ecco cosa è previsto Orizzonte Scuola

L'assegno sarà più alto in caso di rimborso Irpef o più basso qualora fosse presente una trattenuta a debito del contribuente ...L'estate 2023 vede un aumento nelle pensioni, con l'introduzione di ei mesi di arretrati risalenti a gennaio, dovuti alle nuove rivalutazioni previdenziali correlate all'inflazione. In particolare, il ...