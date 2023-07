«Pensati Fernanda Number Six» | i migliori meme sulla fan di Harry Styles diventata una star sui social dopo il concerto di Campovolo

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attesissimodisi è concluso ieri sera, ma il web continua a parlarne e incorona come vera protagonista di questo eventoSix. Un decalogo con gli orari di chiamata, dalle 9 alle 23, turno notturno obbligatorio e zero numeri assegnati nel corso della serata: sono queste le ferree regole che hanno organizzato i fan nei giorni scorsi, arrivati asettimane fa per riuscire a essere il più vicini possibile al cantante. Durante un servizio del Tg1 sono state riprese alcune ragazze che facendo l’appello hanno fatto il nome diSix,subito un simbolo su Twitter di tutti i fan sfegatati in attesa da giorni e giorni per il proprio idolo. Poco ...

Tanto che qualche fan al concerto si è presentata con una maglia con su scritto: "Number Six". I meme: "La vera star è lei, non Harry Styles" Poi lei stessa ha annunciato di essere ...

Fernanda number six ha rischiato di non entrare al concerto di Harry Styles: il dramma che ha coinvolto la fan del cantante ...«Welcome to the final show» canterà Harry Styles questa sera, 22 luglio, all'arena di Campovolo, a Reggio Emilia e non è mai stato così vero: stasera ...