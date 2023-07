Pd | Orlando | ' riformismo ritrovi sua matrice originaria di riscatto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 23 lug (Adnkronos) - "Penso che il contributo che può venire anche da Energia Popolare sia utile e positivo perché credo non ci si debba fermare al salario minimo. Oggi si tratta di declinare il termine riformista associando ad esso delle proposte di riforma. Questo è il lavoro che insieme dobbiamo fare". Lo ha detto Andreaal 'Caffè della domenica' su Radio24. "Sono totalmente d'accordo quando si dice che il Pd non può essere il partito dei rassegnati, ilspesso suona come una fregatura per i poveri, per gli operai e per i lavoratori e questo non lo rende popolare -ha aggiunto il deputato del Pd-. Ildeve ritrovare la sua, quella che seppur con gradualità e realismo è finalizzata aldei settori più in difficoltà e non ...