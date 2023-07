Pd | Bonaccini | “Se pensassimo di indebolire Schlein indeboliremmo noi stessi”

(Di domenica 23 luglio 2023) CESENA – “Vogliamo che ‘Energia popolare’ si trasformi in energia democratica. Io non intendo ricoprire altri ruoli. Ieri lo slogan alla festa dell’Unità era ‘Uniti, più forti’: dobbiamo lavorare per questo. SediEllynoimmo noi”. Lo ha detto l’esponente del Pd Stefanonel suo intervento che chiudeva la kermesse “Energia popolare” a Cesena. “Se pensiamo che le nostre divisioni ci rafforzano sarebbe un grande regalo alla destra – ha aggiunto – Essere uniti noi è la premessa per vincere. Ma dobbiamo avere una proposta alternativa alla destra”. “Altro che correnti per spartirsi i ruoli di potere. Non è questo che vogliamo fare”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

