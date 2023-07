Paura e realtà dell’Intelligenza artificiale secondo Zecchini

(Di domenica 23 luglio 2023) Tra le nuove tecnologie in grado di operare profonde trasformazioni della nostra società e di ogni campo delle attività umane attualmente svettano per interesse e importanza le applicazioni “generative” dei grandi modelli linguistici (LLM), quali ChatGPT e gli analoghi, che rappresentano la recente evoluzione delle tecniche di Intelligenza. Quel che rende queste applicazioni rivoluzionarie, a parte le loro capacità in continua espansione, è la loro accessibilità al grande pubblico, la facilità d’uso e la flessibilità nello svolgere compiti di ogni tipo. Per esempio oltre a preparare testi, possono creare forme di arte e comporre musica, sempre attingendo all’esperienza umana a cui è stata esposta e da cui ha “imparato”. Proprio queste caratteristiche e la rapidità con cui vengono prodotte forme sempre più avanzate di applicazioni preoccupa non poco ...

