Paura ai Mondiali femminili | incendio in albergo e squadra in fuga

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 23 luglio 2023) Momenti diaidi calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. In attesa dell’esordio di lunedì dell’Italia, si sono registrati attimi di terrore per la Nazionale della Nuova Zelanda. Nel dettaglio laè stata costretta ad allontanarsi dall’a causa di une le ragazze sono dovute passare dalle uscite di emergenza. “New Zealand Football può confermare che lae lo staff di Football Ferns sono stati temporaneamente evacuati dal Pullman Hotel, la loro base logistica per la Coppa del Mondo femminile, a causa di un”, sono le dichiarazioni ufficiali della federcalcio neozelandese all’Herald. Leggi anche FORMAZIONE ITALIA FEMMINILE ...