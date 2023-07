(Di domenica 23 luglio 2023) La scena del mondo dopo la pandemia avrebbe fatto affiorare un’inversione del centro di gravità delle coscienze, piegandole verso la sfera dei rapporti intimi e distraendole dal mondo esterno a first appeared on il manifesto.

A questo tema si dedica lo psichiatranel saggio Il bisogno di introversione. La vocazione segreta del mondo contemporaneo (Raffaello Cortina Editore), in cui si esplorano le sue varie ...La sua '10' è rimasta intoccabile, anche se qualche tifoso vorrebbe vederla addosso aDybala. ... il bomber dell'Inter Diego Milito, i campioni del mondo Marco Amelia, Simonee Cristian ...Altrimenti,si terrà una piccola percentuale della somma scommessa e darà la differenza al ... Carenza di soldi, del resto, la lamentava anche l'individuo che lo ha inventato: IlJoã...

Paulo Barone, nella fugacità del tempo la verità dell’oggi Il Manifesto

Quando Os Paralamas do Sucesso gravaram o disco “D”, ao vivo no Festival de Montreux, na Suíça, já na primeira música de trabalho daquele disco, “Será Que Vai Chover”, um novo personagem começava a e ...Para celebrar os 40 anos do lançamento de Cinema Mudo, Os Paralamas do Sucesso relançarão um novo vinil, remixado e remasterizado, do disco de estreia do trio. A edição será limitada e ainda não tem ...