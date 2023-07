Patrick Zaki torna in Italia | stasera l’incontro a Bologna | Grazie al governo italiano

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attivista, arrestato in Egitto nel 2020, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa e alle 20.30 terrà una conferenza stampa all’Alma Mater dove si è appena laureato. Non è previsto un incontro con le autorità. "Sono felice di essere sulla via verso l'. Un, una tutti, unaglini che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento. Unalno per quello che ha fatto negli ultimi giorni", ha detto arrivando all'aeroporto de Il Cairo

è entrato al terminal 3 dell'aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano . 'Sono felice di essere diretto in Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un ...Ci siamo, ancora poche ore e poi la fine dell'incubo con il ritorno alla sua vecchia vita., in partenza dall'aeroporto de Il Cairo con un volo diretto a Milano Malpensa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media: 'Sono felice di essere sulla via verso l'Italia. Un grazie a ...e' entrato al terminal 3 dell'aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano. "Sono felice di essere diretto in Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un ...

Patrick Zaki e le soluzioni del governo per tornare in Italia rifiutate: «Ha paura di compromettersi» Open

Patrick Zaki sta tornando finalmente in Italia “auguratemi buona fortuna, spero di essere lì in poche ore”: ha detto entrando all’aeroporto del Cairo assieme alla fidanzata Rény Iskander e alla ...Patrick Zaki lascia l’Egitto e parte in volo verso l’Italia, destinazione Bologna. Questa mattina il ricercatore ha raggiunto l’aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano Malpen ...