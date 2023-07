Patrick Zaki | oggi l’arrivo in Italia e l’incontro all’Università di Bologna

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attivista, arrestato in Egitto nel 2020, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa e alle 20.30 terrà una conferenza stampa all’Alma Mater dove si è appena laureato. Non è previsto un incontro con le autorità. "Era un obiettivo importante e voglio dire, rispetto al dibattito di questi giorni, che non mi aspetto per questo riconoscenza. Era giusto farlo e l'abbiamo fatto", ha detto la premier Giorgia Meloni parlando della liberazione die del suo rifiuto dell'aereo messo a disposizione dal governo

Stiamo tutti gioendo e siamo tutti compiaciuti, specialmente noi italiani, per la grazia concessa il 19 luglio dal presidente egiziano Abdel Fatah al - Sisi alo studente egiziano arrestato poco più di tre anni fa, per accuse di istigazione alla violenza, proteste e terrorismo e condannato il giorno prima a tre anni di carcere, con sentenza non ...

Patrick Zaki e le soluzioni del governo per tornare in Italia rifiutate: «Ha paura di compromettersi» Open

L’attivista, rimasto in carcere in Egitto per tre anni, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa e alle 20.30 terrà una conferenza stampa all’Alma Mater dove si è appena laureato. Non è previsto un incontr ...«La scelta del volo e della città di arrivo sono un messaggio politico ». Ultimi metri per Patrick Zaki prima di salire sull’aereo che oggi lo porterà in Italia.