Patrick Zaki | “mi sono arrivate pressioni da tutte le parti”

(Di domenica 23 luglio 2023) . Meloni: “non mi aspetto riconoscenza” Manca poco per l’arrivo diin Italia. Intanto il Corriere della Sera riporta alcune sue dichiarazioni, in cui lo studente egiziano appena graziato da Al Sisi, ha raccontato i giorni appena trascorsi: «I giornali mi hanno attaccato, midale». Poi ritorna sulla questione del volo di Stato: «Quella del volo e della città di arrivoun messaggio politico». Poi aggiunge: «Ho deciso di non dire più nulla fino a quando non varcherò i confini. Allora chiarirò tutto». A commentare è anche Giorgia Meloni, che ha detto al Tg1: «Per noi era un obiettivo importante, iomolto contenta di averlo centrato e voglio dire, rispetto al dibattito di questi ...

Zaki torna in Italia, stasera l'incontro all'Università di Bologna

