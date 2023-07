Patrick Zaki in Italia | atterrato a Milano Malpensa

(Di domenica 23 luglio 2023)finalmente in. Il ricercatore e’ arrivato al terminal 1 dell’aeroporto di. Ad accogliereci sono il rettore dell’Università’ di Bologna, Giovanni Molari, e la sua professoressa, Rita Monticelli. Da qui partiranno in auto verso Bologna dove intorno alle 20.30 e’ previsto un incontro con la stampa in rettorato. In L'articolo proviene da Il Difforme.

17.10 Patrikè atterrato a Malpensaè tornato in Italia. L'attivista egiziano è arrivato a bordo di un Boeing 737 di EgyptAir decollato dal Cairo e atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa.si recherà a Bologna dove ...Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Leggi Anche, Tajani: 'Ruolo dell'Italia decisivo per la ...Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione,ha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato la suo rilascio. "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato ...

Patrick Zaki è tornato in Italia: “Grazie al governo per quello che ha fatto” Il Fatto Quotidiano

(see related stories) (ANSA) - ROME, JUL 23 - Freed Egyptian researcher, human rights activist and Bologna University alumnus Patrick Zaki will be presented with his degree certificate during a ...Patrick Zaki arriverà in Italia oggi, con volo di linea egiziano all'aeroporto di Malpensa. In serata terrà una conferenza stampa all'Università di Bologna con il ...