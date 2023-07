Patrick Zaki in aeroporto per rientrare in Italia | “Grazie al governo per quello che ha fatto”

(Di domenica 23 luglio 2023) A quattro giorni dalla grazia e dopo le polemiche per il rifiuto del volo di Statosta rientrando in. Domenica mattina si è imbarcato dall’del Cairo su un volo Egyptair per Milano. In serata è atteso a Bologna, dove verrà festeggiato all’interno dell’università. “Sono felice di essere sulla via verso l’. Una Bologna, una tutti, unaglini che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, sono state le sue prime parole rivolte a media sul posto, tra cui l’Ansa. Ma soprattutto, come già avevanegli scorsi giorni,ha nuovamente rivolto un pensiero all’esecutivo Meloni: “Unal ...

Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione,ha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato la suo rilascio. "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato ...Sarà oggi in Italia. Dopo l'arrivo dall'Egitto all'aeroporto di Malpensa,sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli. Alle 20.30 presso ...

