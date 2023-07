(Di domenica 23 luglio 2023) MILANO – . Il ricercatore è atterrato all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Da lìsi recherà a Bologna, dove questa sera intorno alle 20.30 parteciperà a una conferenza stampa. Con lui a Malpensa la sorella Marise, la fidanzata Reny, la professoressa Rita Monticelli e il Rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. “Sono contento di essere in, ci vediamo a Bologna. Grazie mille a tutti”, le sue prime parole.era stato arrestato tre anni fa in Egitto, all’aeroporto del Cairo. In quel periodo,era studente del Master europeo in studi di genere ‘Gemma’ dell’Università di Bologna. Attivista per i diritti umani,era stato incarcerato nel regime di Al Sisi per alcuni post su Facebook. L'articolo L'Opinionista.

'E' il giorno più importante della mia vita, ci vediamo a Bologna'. Lo ha detto, appena atterrato all'aeroporto di Malpensa, circondato dai giornalisti. Il volo Egyptair Il Cairo - Milano Malpensa con a bordo, un Boeing - 737, è decollato alle 14.14 ...La scelta di rifiutare il volo di Stato e altre soluzioni proposte dal governo per il rientro in Italia ha attirato aparecchie critiche. Nella giornata di oggi, domenica 23 luglio, il rientro e l'atterraggio a Malpensa: l'egiziano ha anche ringraziato il governo italiano per il ruolo nella grazia che ...

Patrick Zaki è tornato in Italia: “Grazie al governo per quello che ha fatto” Il Fatto Quotidiano

Patrick Zaki è atterrato a Malpensa domenica pomeriggio. Il ricercatore, condannato a poi graziato dal presidente egiziano, è atteso a Bologna in serata. Video di Marco Rizza per Local team ...Freed Egyptian researcher, human rights activist and Bologna University alumnus Patrick Zaki arrived back in Italy on Sunday afternoon, landing at Milan's Malpensa airport around 4.50 pm local time. © ...