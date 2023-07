Patrick Zaki è in Italia | stasera l’incontro a Bologna | Grazie al governo italiano

(Di domenica 23 luglio 2023) L’attivista, arrestato in Egitto nel 2020, è atterrato nel pomeriggio a Malpensa e alle 20.30 terrà una conferenza stampa all’Alma Mater dove si è appena laureato. Non è previsto un incontro con le autorità. "Sono felice di essere sulla via verso l'. Un, una tutti, unaglini che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento. Unalno per quello che ha fatto negli ultimi giorni", ha detto arrivando all'aeroporto de Il Cairo

Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione,ha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato la suo rilascio. "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato ...Il ritorno in Italia dipassa da Malpensa . Lo studente egiziano, finalmente libero dopo essere stato condannato a tre anni di reclusione e l'indomani graziato dal presidente Al Sisi, arriva oggi in Italia.,...Fotogallery - Evacuate 1.500 persone minacciate da un incendio a Rodi Ultimo Aggiornamento 23/07/23 Fotogallery -in partenza da Il Cairo verso Milano Ultimo Aggiornamento 23/07/23 Attacco russo su Odessa: devastata la Cattedrale della Trasfigurazione Ultimo Aggiornamento 21/07/23 Gb, la Bibby ...

Patrick Zaki è tornato in Italia: “Grazie al governo per quello che ha fatto” Il Fatto Quotidiano

Patrick Zaki è arrivato a Milano. Il ricercatore egiziano come previsto è stato accolto dal Rettore dell'Universita' di Bologna, Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli, al Terminal ...Patrick Zaki arriverà in Italia oggi, con volo di linea egiziano all'aeroporto di Malpensa. In serata terrà una conferenza stampa all'Università di Bologna con il ...