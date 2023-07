Patrick Zaki è atterrato a Malpensa

Leggi su agi

(Di domenica 23 luglio 2023) AGI -è arrivato al terminal 1 dell'aeroporto di. Ad accogliere il ricercatore egiziano ci sono il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, e la sua professoressa, Rita Monticelli. Da qui partiranno in auto verso Bologna dove intorno alle 20.30 è previsto un incontro con la stampa in rettorato. In quell'occasione gli verrà consegnata la pergamena tanto attesa del master superato. L'attesa festa pubblica per il rientro diin Italia si terrà, d'intesa con il Comune di Bologna, in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle ore 20. È quanto si legge in una nota dell'Università di Bologna. Meloni: "Non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo" "Non mi aspetto riconoscenza, non mi interessa, era giusto farlo, l'abbiamo fatto e lo facciamo indipendentemente da ...