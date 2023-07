Patrick Zaki è arrivato in Italia | “Grazie al governo per quello che ha fatto” Poi il rientro a Bologna | “Giustizia per Giulio Regeni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) A quattro giorni dalla grazia e dopo le polemiche per il rifiuto del volo di Statoè rientrato in. Domenica mattina si è imbarcato dall’aeroporto del Cairo sul volo Egyptair MS705 diretto a Milano Malpensa: decollo alle 14.14 egiziane (le 13.14 in), arrivo alle 16.50ne. “È il viaggio più importante della mia vita”, ha detto appena atterrato nell’aeroporto lombardo per intraprendere poi il viaggio verso l’università di. Ad attenderlo a Malpensa, abbracciandolo stretto, il rettore Giovanni Molari e la professoressa, la sua mentore, Rita Monticelli che lo hanno ricondotto nella città che per oltre tre anni ha sperato per lui a distanza, finalmente libero. “Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni. Non ci sono parole che ...