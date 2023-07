Patrick Zaki è arrivato in Italia | E' il giorno più bello | Prima di partire da Il Cairo i ringraziamenti al governo

è tornato in Italia. L'attivista egiziano, rimasto in Egitto per tre anni (22 mesi trascorsi in carcere e altri 19 a piede libero ma con divieto d'espatrio) è arrivato a bordo di un ...Lasciando l'Egitto dopo la grazia e la liberazione,ha parole di gratitudine per le autorità italiane che hanno lavorato al suo rilascio. "Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato ...Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Leggi Anche, Tajani: 'Ruolo dell'Italia decisivo per la ...

Zaki è in Italia, stasera l'incontro all'Università di Bologna Sky Tg24

"E' il giorno più bello della mia vita. Sono contento di essere in Italia, grazie a tutti, ci vediamo a Bologna".Milano, 23 lug. (askanews) - Dopo oltre tre anni di attesa, Patrick Zaki è arrivato in Italia. L'aereo dell'EgyptAir con a bordo lo studente egiziano è ...