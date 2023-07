Patrick Zaki è arrivato a Milano | Grazie al governo italiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Leggi Anche, Tajani: 'Ruolo dell'...

Accolto dal Rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelliè arrivato a Milano . Il ricercatore egiziano come previsto è stato accolto dal Rettore dell'Universita' di Bologna, Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli, al Terminal ...17.10 Patrikè atterrato a Malpensaè tornato in Italia. L'attivista egiziano è arrivato a bordo di un Boeing 737 di EgyptAir decollato dal Cairo e atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa.si recherà a Bologna dove ...Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Leggi Anche, Tajani: 'Ruolo dell'Italia decisivo per la ...

Zaki è in Italia, stasera l'incontro all'Università di Bologna Sky Tg24

Patrick Zaki arriverà in Italia oggi, con volo di linea egiziano all'aeroporto di Malpensa. In serata terrà una conferenza stampa all'Università di Bologna con il ...