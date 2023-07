Patrick Zaki che parla veloce per non perdere più neanche un minuto

(Di domenica 23 luglio 2023) Il sorriso non se ne va mai dal volto del ricercatore egiziano arrivato a Bologna dopo aver ricevuto la grazia. «Il mio impegno per i diritti umani riprende da Bologna»

Zaki è a Bologna: "Ringrazio autorità, ong e la premier Meloni. Ora giustizia per Regeni" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà"

Con l’arrivo in Italia per il ricercatore e attivista Patrick Zaki si è aperto finalmente un nuovo capitolo della sua vita che lo porterà prima al matrimonio che si celebrerà in Egitto e poi di nuovo ...(Adnkronos) - "Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni". Lo afferma Patrick Zaki, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna. "Non ci sono parole che ...