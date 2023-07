Patrick Zaki arrivato a Malpensa Stasera la festa a Bologna e la pergamena

(Di domenica 23 luglio 2023)al terminal 1 dell’aeroporto di(Varese) . Ad accogliere il ricercatore egiziano ci sono il rettore dell’Università di, Giovanni Molari, e la sua professoressa , Rita Monticelli. Da qui partiranno in auto versodove intorno alle 20.30 è previsto un incontro con la stampa in rettorato. In quell'occasione gli verrà consegnata latanto...

Accolto dal Rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelliè arrivato a Milano . Il ricercatore egiziano come previsto è stato accolto dal Rettore dell'Universita' di Bologna, Giovanni Molari e dalla sua professoressa Rita Monticelli, al Terminal ...Leggi Anche Egitto,ha ricevuto la grazia presidenziale - Meloni: 'Grazie ad Al Sisi per questo gesto' - Il ricercatore libero in giornata Leggi Anche, Tajani: 'Ruolo dell'Italia decisivo per la ...17.10 Patrikè atterrato a Malpensaè tornato in Italia. L'attivista egiziano è arrivato a bordo di un Boeing 737 di EgyptAir decollato dal Cairo e atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa.si recherà a Bologna dove ...

Zaki è in Italia, stasera l'incontro all'Università di Bologna Sky Tg24

