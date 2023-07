Patrick Zaki accolto nella sua Bologna

(Di domenica 23 luglio 2023) AGI - Abito blu, cravatta scusa e i riccioli neri che assieme agli occhiali e la barba sono diventati la sagoma stilizzata apparsa per mesi e mesi su striscioni, manifesti, locandine, messaggi social. "libero" non è più uno slogan, un logo, ma un laureato dell'Università diche va in Ateneo a ritirare la sua pergamena. Come qualunque altro studente, ma più atteso, più acclamato e più felice. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa,raggiunge la suaassieme al rettore Giovanni Molari e alla sua professoressa Rita Monticelli. Saluta e mostra le dita a "V", segno di vittoria, mentre il rettore al microfono libera un "Finalmente sei qui", archiviando gli anni difficili, fatti di manifestazioni, sit in, conferenze e tante iniziative per ottenere la liberazione del giovane ...

'Finalmente sono qui, è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni'. Lo afferma, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna. 'Non ci sono parole che possano descrivere come mi sento, una bella sensazione essere nell'università e nella città a cui ...'Sono un ricercatore, un difensore dei diritti dell'uomo. Continuo il mio impegno per i diritti umani e questo impegno riprende qui da Bologna'. Lo afferma, nella conferenza stampa al rettorato dell'Università di Bologna."Ovviamente non considero la vicenda Regeni archiviata, continuo a occuparmene, come mi sono sempre occupata della vicenda dipur senza parlarne con voi" ha detto Meloni. 'Sono stata ...

