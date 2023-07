Partito Popolare a valanga | in Spagna prende forma la vittoria della destra

Secondo gli exit poll, alle elezioni generali in Spagna vince il, ma la maggioranza è incerta. Sanchez tiene; flop deldi estrema destra Vox, superato dalla formazione di sinistra Sumar. Ildi Alberto Núñez Feijóo, secondo ...Come previsto, ildi centrodestra, ha vinto le elezioni anticipate spagnole. E, come previsto, per governare avrà comunque bisogno di un accordo con Vox, ildei sovranisti di estrema destra ...Trionfo deldi Alberto Núñez Feijóo . Stando ai primi exit poll, diffusi poco dopo la chiusura dei seggi nella Spagna continentale e diffusi dalla televisione pubblica, il Pp si aggiudicherebbe ...

Il partito popolare vince in Spagna, ma avrà bisogno di Vox (solo quarta forza) per arrivare a una faticosa maggioranza Open

Quel «bimbo felice» nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, ora è a un passo dal raggiungere il sogno ...Urne chiuse in Spagna per le elezioni politiche anticipate convocate dal primo ministro Pedro Sanchez, con una mossa che ha sorpreso alleati e avversari, a pochi giorni dall'inizio della presidenza sp ...