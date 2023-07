(Di domenica 23 luglio 2023) È stata la protagonista di film, di romanzi e di storie che si sono tramandate per generazioni. È stata oggetto di studio, di credenze e di mistificazioni, ma anche di critiche, pregiudizi e lodi. Stiamo parlando della, una figura che arriva da lontano e che, nonostante i secoli trascorsi, continua ad affascinare oggi esattamente come allora. Una, la sua, che si è fusa e confusa con lamedioevale e che, ancora oggi, insinua dei dubbi nella mente degli appassionati, proprio lì dove le fonti e le testimonianze hanno lasciato uno spazio all’ambiguità e all’immaginazione. Ma quella, l’unica delladella Chiesa, è davvero solo il frutto dell’immaginazione e delle leggende popolari? O è esistita davvero quella donna che ha regnato sotto falso ...

Nel passato la leggenda di Petronilla, figlia di san Pietro, o la storia intrigante dellahanno dato corpo ai timori suscitati dall'elemento femminile. Ma vi sono state sante in rapporto, anche burrascoso, con i pontefici. Trascorsi il ventennio dei papi del concilio (...Verità o leggenda La storia dellaresterà per sempre avvolta nel mistero. In occasione del ritorno in onda del celebre film , ripercorriamo la vita di questo ...... Re e Regina di bastoni; Guglielmo II d'Altavilla ePlantageneto Re e Regina di oro; ... Jolanda di Brienne, regina di Gerusalemme La; Costanza d'Altavilla L'Imperatrice; Federico ...

Papessa Giovanna: tra storia e leggenda DiLei

Numana, il 32enne ingegnere osimano si era tuffato per rinfrescarsi. In spiaggia c’erano amici e familiari, l’urlo disperato della compagna. Era il figlio del segretario generale di Erap Marche. Il do ...Castellabate, perla del Cilento: polemiche per la sospensione di un bel servizio di volontari a supporto dei disabili per escursioni in mare ...