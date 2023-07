Papa | “Non dimentichiamo gli anziani | no a città ‘concentrati di solitudine' ”

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – "La Parola di Dio è un richiamo a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più. Stiamo attenti che le nostreaffollate non diventino dei 'concentrati di'; non succeda che la politica, chiamata a provvedere ai bisogni dei più fragili, si dimentichi proprio degli, lasciando che il mercato li releghi a 'scarti improduttivi'. Non accada che, a furia di inseguire a tutta velocità i miti dell’efficienza e della prestazione, diventiamo incapaci di rallentare per accompagnare chi fatica a tenere il passo. Per favore, mescoliamoci, cresciamo insieme". Lo ha dettoFrancesco nell'omelia durante la messa nella Basilica Vaticana in occasione della III Giornata Mondiale dei Nonni e degli. "La Parola divina ...

"Non emarginiamo i più anziani". E' il richiamo di Papa Francesco nella Messa a San Pietro per la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. "Stiamo attenti che le nostre città non diventino ' ..."Oggi la Parola di Dio è un richiamo a vigilare perché nelle nostre vite e nelle nostre famiglie non emarginiamo i più anziani. Stiamo attenti che le nostre città affollate non diventino dei 'concentr ...