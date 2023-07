Papa Francesco e gli anziani | ' La politica non li dimentichi | non sono scarti'

Gli anziani sono al centro delle preghiere delin questa domenica che coincide con la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani. All'Angelusha scelto di essere affiancato da una nonna e da un giovane. "Un invito a promuovere un'intesa tra le generazioni perché il futuro si costruisce insieme". L'ultima stagione della vita ...Questa la raccomandazione dinell'omelia della messa per la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani, celebrata oggi in San Pietro. 'Per favore - ha chiesto- non ...Questa la preghiera diche dopo l'Angelus ha voluto 'attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa'. 'Migliaia di ...

Almeno 19 persone, tra cui 4 bambini, ferite nell’attacco russo su Odessa secondo il governatore della regione. Il presidente ucraino Zelensky: “Non ci sono scuse per il male russo, rappresaglia”. Pal ...Città del Vaticano - La terribile fotografia della mamma con la sua bambina morta di sete nel deserto al confine tra la Libia e la Tunisia sembra essere al centro dell'appello di ...