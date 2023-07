Paolini-Zheng oggi in tv | Finale WTA Palermo 2023 | orario | programma | canale in chiaro | streaming

(Di domenica 23 luglio 2023) Jasminesarà impegnata alLadies Open, WTA 250 nel capoluogo siciliano, nella sua terzain carriera a livello 250. L’azzurra se la vedrà contro la testa di serie numero 2 del tabellone, la cinese Qinwen, ostacolo sicuramente tutt’altro che semplice da oltrepassare. La toscana lo scorso anno aveva raggiunto la semiin questo torneo, fermandosi nel derby contro Lucia Bronzetti. Quest’anno si è ripetuta, eliminando anche la testa di serie numero 1 Daria Kasatkina nel quarti di, l’ex numero 21 del mondo Dayana Yastremska negli ottavi e Sara Sorribes Tormo in semi. Di fronte c’è la cinese, attualmente numero 26 del mondo: le due giocatrici non si sono mai affrontate. La classe 2002 ha perso due set lungo ...

Questa sera sarà invece Jasmine che proverà a riportare in Italia il titolo del WTA 250 di Palermo in un match complesso contro la seconda favorita del seeding Qinwen Zheng. Le due giocatrici scenderanno in campo oggi (domenica 23 luglio).

Palermo Ladies Open, la finale è Paolini-Zheng Livesicilia.it

Ennesima convincente prestazione della tennista azzurra nella rassegna palermitana: contro la cinese Zheng giocherà la terza finale della carriera. PALERMO – È Jasmine Paolini la prima finalista del Palermo Ladies Open.