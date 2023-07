Paolini-Saville in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Jasminese la vedrà contro Darianel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Reduce dalla finale a Palermo, persa in tre set contro la più quotata Zheng, la tennista azzurra proverà a ripetersi ad. Un compito per nulla facile dato che già all’esordio affronterà un’avversaria ostica come l’australiana, capace di superare le qualificazioni. Tra le due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo martedì 25 luglio, cone campo ancora da definire. Latelevisiva è affia SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di ...