Pallanuoto | Mondiali 2023 | risultati 23 luglio Ai quarti Serbia | Montenegro | Francia e Stati Uniti

(Di domenica 23 luglio 2023) Aidi, in corso a Fukuoka, in Giappone, si disputano gli ottavi di finale: al Marine Messe Fukuoka Hall B labatte il Giappone per 16-10 e martedì 25alle ore 09.30 italiane affronterà il Settebello nei. Negli altri incontri la sorpresa di giornata la firma il, che elimina la Croazia per 13-12 ed aiaffronterà la Grecia, mentre lasupera l’Australia per 11-8 e se la vedrà con Spagna, infine glibattono il Canada per 13-10 ed incroceranno l’Ungheria. Nelle semifinali per il 13° posto il Kazakistan supera la Cina per 12-5, mentre l’Argentina regola il Sudafrica per 15-6. La sfida per il 13° posto sarà dunque tra ...