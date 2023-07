Palladino | «Carlos Augusto? Se vuole un top club | giusto che vada»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023), tecnico del Monza, ha parlato del mercato della sua squadra. Tirato in ballo, finito in orbita Inter per la fascia mancina MERCATO ? Raffaele, allenatore del Monza – primo avversario dell’Inter in campionato – parlando del mercato si è espresso su. Il laterale brasiliano è stato accostato ai nerazzurri per l’eventuale dopo Robin Gosens: «Dobbiamo puntellare ancora qualcosa, ma c’è una buona ossatura aggiunta all’alchimia che si è creata nel Monza. Non mi preoccupano i cambiamenti. Non condivido il mercato aperto mentre si gioca: anche ai giocatori disturba. Mi auguro cherimanga, però capisco le dinamiche del mercato. Se il suo bene è un andare in un grande, credo ...