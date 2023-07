Palazzo Pelliccioli del Palazzo | una dimora nobiliare a due passi dalla Basilica di San Martino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 luglio 2023) Alzano Lombardo.deldomina con la sua corte l’intero centro di Alzano Lombardo. Nonostante il curioso nome destinato a distinguerlo dall’edificio utilizzato come sede del municipio, la struttura ospita oggi il Museo d’Arte Sacra San, ma in passato ha rappresentato una delle principali dimore nobiliari della zona. Il fabbricato ha probabilmente origini cinquecentesche appartenendo alla famiglia Tasso-Alzani di cui ancora oggi è possibile scorgere lo stemma sotto il fregio e nel quale compare la data “1624?). Il complesso venne quindi ampliato e in parte riedificato a cavallo fra il XVII e il XVIII secolo dai contiche avevano preso possesso dele che ne mantennero la proprietà ...