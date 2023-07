Pagamenti | italiani ancora diffidenti sull’uso dell’intelligenza artificiale

Leggi su quifinanza

(Di domenica 23 luglio 2023) L’intelligenzaè una delle tecnologie più discusse del 2023 e i consumatori stanno gradualmente acquisendo una maggiore consapevolezza del suo ruolo nel processo dei. Una ricerca condotta su più di 14.000 consumatori (di cui oltre 1.000 in Italia) e commissionata dalla piattaforma globale diPaysafe e da Skrill ha messo in evidenza il potenziale della tecnologia neise si affrontasse l’attuale mancanza di consapevolezza e di comfort dei consumatori. Per il momento, solo il 10% dei consumatori(contro il 14% a livello globale) dichiara di utilizzare la tecnologia di pagamento guidata dall’intelligenza, mentre il restante 90% esprime una mancanza di conoscenza o di desiderio di comprendere le garanzie in tal senso. Qui più in ...