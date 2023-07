Padova | uomo ucciso a coltellate in strada

(Di domenica 23 luglio 2023) Due i feriti Un morto e due feriti in un accoltellamento avvenuto a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente l’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Due i feriti Un morto e due feriti in un accoltellamento avvenuto a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto.Nel primo pomeriggio di oggi a, in via Dorighello, all'interno di un quartiere nella periferia est della città, unè stato accoltellato e ucciso, mentre un altro si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in ...Unè stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi a, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale. Uno è in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i carabinieri assieme ai ...

Padova, accoltellamento in strada: un uomo è morto, un altro è in gravi condizioni RaiNews

Un uomo è stato ucciso a coltellate a Padova, poco lontano da un condominio di via Dorighello. Altre 2 persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale. Si indaga sulla dinamica dei fatti.Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto ferito gravemente questo pomeriggio a Padova, in una zona centrale della città. Stando alle prime frammentarie notizie, sarebbero tre le persone coinvolte.