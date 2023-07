Padova | un uomo morto accoltellato in strada e un altro ferito gravemente

Nel primo pomeriggio di oggi a, in via Dorighello, all'interno di un quartiere nella periferia est della città, unè stato accoltellato e ucciso, mentre un altro si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in ...Leggi Anche, 15enne accoltellato durante rissa: è molto grave Sono ancora da chiarire i motivi di quanto successo. L'area è stata transennata. TI POTREBBE INTERESSAREUnè stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi a, mentre un altro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. In tutto sono tre le persone coinvolte nell'episodio. ...

A Padova, un uomo è stato accoltellato a morte in strada mentre un altro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. In tutto sono tre le persone coinvolte nell'episodio, accaduto in via Dorighello. Dai primi elementi che stanno emergendo, sembrerebbe che un uomo si sia asserragliato in un appartamento del secondo piano: i carabinieri sono entrati con l'autoscala dei pompieri, muniti di giubbotti antiproiettile.