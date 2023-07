Ospedali | un medico su tre è in ferie Emergenza pazienti che non possono essere dimessi

(Di domenica 23 luglio 2023) A denunciare la situazione è un report della Federazione dei medici internistieri, condotto in 206 Unità operative in tutte le regioni: tra giugno e settembre, a causa dei 15 giorni diprevisti da contratto per tutti i medici, gli organici vengono pesantemente ridotti, con conseguenti turni extra, riposi mancati e difficoltà a seguire i ricoverati, in aumento a causa del caldo record. “In questo periodo il quadro è estremamente critico”, evidenzia il presidente Fadoi Francesco Dentali

Ma il tutto ricade sulle attività ambulatoriali che diminuiscono del 52,7% dei casi e chiudono del tutto nel 15,1% degli. In soldoni, la qualità dell'assistenza sanitaria, richiesta anche d'...... abbiamo professionalità veramente qualificate nel campo, tecnico e amministrativo'. E per ... ospedale e territorio devono integrarsi, sarà fondamentale anche il ruolo deglidi comunità.Unsu tre è in ferie, i reparti arrancano, gli ambulatori sono aperti a singhiozzi mentre gli ... cala del 52,7% l'attività degli ambulatori, chiusi del tutto nel 15% degli, e la qualità ...

E' allerta negli ospedali italiani per un'estate che si annuncia complessa: con un terzo degli organici in ferie , cala del 52,7% l'attività degli ambulatori, chiusi nel 15% dei casi. E risulta dunque ...Iperafflussi di pazienti in ospedale per l’afa e il caldo torrido, organici dimezzati nelle prime linee e nelle medicine dopo la pandemia e delle ulteriori defezioni per i turni estivi e ...