Osimhen e il Napoli | dopo quattro giorni | l’accordo non è stato ancora trovato Corsport

(Di domenica 23 luglio 2023) La trattativalì,di incontri non sono bastati a trovare un punto di incontro. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Senza dimenticare le frasi di ieri sera di De Laurentiis su chi ama veramente il. La storia del rinnovo di Osi, comunque, è un po’ come quella del bicchiere, della prospettiva da cui si guarda: mezzo vuoto perché non s’èsbloccata, un dato di fatto anchedi incontri, chiacchierate, colloqui, numeri, idee, desideri, rilanci, buio, contro-buio, cip e parola. Una partita a poker di quelle vere. La parte mezza piena, però, parla di piccoli passi: una base alla quale hanno lavorato Roberto Calenda, il manager del ...

, segnali positivi da, rinnova Di Lorenzo . Tutte le altre trattative e novità di calciomercato del 22 luglio 2023 . Milan, chiuso Okafor arriva Chukwueze. La notizia del calciomercato ......mila tifosi napoletani festeggiano il, con la squadra campione d'Italia presentata nella piazza di Dimaro. Dal nuovo tecnico Rudi Garcia - salutato da una grande ovazione - al bomber,...Giuntoli ha già trattato con i francesi ai tempi delquando portò in azzurro Victor. Angel Di Maria, Dejan Kulusevski, Leandro Paredes, Arthur e Juan Cuadrado hanno già salutato mentre ...

Domani sera per la prima volta i campioni d’Italia saranno protagonisti tutti assieme sul palco della nuova area eventi di Dimaro Folgarida nella presentazione della squadra con il Dj set di Daniele B ...Trattative di mercato, indiscrezioni, colpi in entrata e in uscita. I quotidiani in edicola oggi dedicano ampio spazio al calciomercato, a partire dai.