Oriana Marzoli si è candidata alla condizione di un programma? L’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 luglio 2023)si èdi un format televisivo? Ecco cosa è emerso dall’ultima indiscrezioneè inarrestabile. La nota influencer spagnola pochi mesi fa ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip per intraprendere la sua prima esperienza televisiva in Italia. Laè riuscita a classificarsi al secondo posto subito dopo Nikita Pelizon che invece è riuscita a vincere iltelevisivo.dopo il reality show si è tuffata a capofitto in nuove avventure portando avanti inediti progetti ambiziosi. Dal lancio delle giacche con le amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia all’uscita della sua collezione di costumi con un noto brand. Leggi anche —> Can ...