Ordine d’arrivo F1 | GP Ungheria 2023 | risultati e classifica gara

(Di domenica 23 luglio 2023) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più complicate del calendario iridato. Un tracciato nel quale sorpassare era complicato, per via degli spazi decisamente angusti e dell’effetto DRS per tutte le monoposto. Lewis Hamilton partiva dalla pole-position. Il britannico ieri si era reso protagonista di una qualifica super, tornando in p.1 dopo 33 gare di digiuno. L’asso di Stevenage è stato capace di precedere di appena 0.003 il campione del mondo in carica, attuale leader dellamondiale, Max Verstappen (Red Bull) e le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri.complicata per la Ferrari, che partiva dalla sesta casella con il ...