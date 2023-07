Operazione Alba Bianca | arrestato a Cremona latitante albanese ricercato per traffico di cocaina

(Di domenica 23 luglio 2023) CORI – I Carabinieri di Solarolo Rainerio, in provincia di, hanno eseguito un arresto domiciliare nei confronti di un cittadinonese di 54 anni, in ottemperanza a una misura cautelare emanata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. L’uomo, con precedenti penali, erada circa due anni e mezzo ed L'articolo Temporeale Quotidiano.

Un risultato che ha avuto un prezzo: al termine dell'quattro agenti erano feriti. Due ... Tutto è successo quando ancora non erano spuntate le prime luci dell', domenica. La Lancia sul ......di disinnesco dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale che era stato ritrovato nei giorni scorsi in via Curie. Operazioni concluse attorno alle 8 L'intervento, iniziato all', ...I soccorritori hanno effettuato "la più grandedi evacuazione mai avvenuta in Grecia" sull'isola di Rodi, dove un violento incendio ... Distrutti hotel e case Oggi all'cinque elicotteri, ...

Sfuggì all'arresto dell'operazione Alba Bianca, preso a Cremona latinaoggi.eu

Torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...